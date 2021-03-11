Ляшко назвал условие, при котором в Украине возможен новый жесткий локдаун

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Если в Украине будет угроза коллапса системы охраны здоровья, МЗ обратится к правительству для введения жесткого карантина на территории всей страны. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы “Народ против” с Наташей Влащенко, передает УНН.

Цитата

“Если будет угроза коллапса системы охраны здооровья, как главный государственный санитарный врач я будуз возвращаться в правительство для введения жесткого карантинуна территории всей страны”, — сказал главный санврач.

детали

По его словам, на сегодня, для того чтобы этого не произошло, МЗ ввел адаптивный карантин.

“Мы говорим о оранжевый уровень опасности — это сигнал, что область в ближайшее время может перейти в красную зону эпидемической опасности, и может быть угроза функционированию бизнеса, экономики и системы здравоохранения”, — добавил Ляшко.

Что было раньше

Как сообщал УНН, по данным Минздрава, разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 10 марта, несмотря на показатели, выглядит так:

“Желтая” — 12 регионов Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области.
“Оранжевая” — 9 регионов: город Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.
“Красная” — 4 региона Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Таким образом, за сутки с “оранжевой” до “желтой” зоны попала Запорожская и Николаевская области, а Черкасская — наоборот переместилась в “оранжевую”.

По АР Крым и города Севастополя данные отсутствуют.

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