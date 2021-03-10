МОЗ: один регіон вийшов з "небезпечної" зони COVID-госпіталізацій

Деталі

Показник рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення перевищено у:



місті Київ (на 9 березня - 68,8, на 8 березня - 70,2, на 7 березня - 67,7, на 6 березня - 64,8, на 5 березня - 60,2);



Вінницькій області (на 9 березня - 111,5, на 8 березня - 118,3, на 7 березня - 115,0, на 6 березня - 113,4, на 5 березня - 109,9, на 4 березня - 104,0, на 3 березня - 103,4);



Житомирській області (на 9 березня - 82,8, на 8 березня - 88,0, на 7 березня - 87,3, на 6 березня - 86,1, на 5 березня - 82,7, на 4 березня - 81,8, на 3 березня - 79,2);



Закарпатській області (на 9 березня - 86,5, на 8 березня - 95,6, на 7 березня - 96,1, на 6 березня - 97,0, на 5 березня - 94,0, на 4 березня - 92,7, на 3 березня - 90,8);



Івано-Франківській області (на 9 березня - 132,8, на 8 березня - 147,0, на 7 березня - 146,3, на 6 березня - 146,9, на 5 березня - 139,5, на 4 березня - 140,8, на 3 березня - 140,5);



Миколаївській області (на 9 березня - 68,1, на 8 березня - 72,7, н 7 березня - 69,9, на 6 березня - 68,3, на 5 березня - 67,4, на 4 березня - 66,1, на 3 березня - 65,7);



Хмельницькій області (на 9 березня - 63,4, на 8 березня - 68,8, на 7 березня - 67,6, на 6 березня - 67,7, на 5 березня - 64,9, на 4 березня - 62,7);



Чернівецькій області (на 9 березня - 89,1, на 8 березня - 99,8, на 7 березня - 96,6, на 6 березня - 94,8, на 5 березня - 96,9, на 4 березня - 97,9, на 3 березня - 93,7).



За добу рівень госпіталізацій став меншим у всіх восьми регіонах, а також на Тернопільщині, де він повернувся до показника, що не перевищує норму в 60 на 100 тис. населення - 55,1, після двох днів перебування у цій зоні.

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 10 березня, зважаючи на показники, виглядає так:

“жовта” - 12 регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області.

“помаранчева” - 9 регіонів: місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.

“червона” - 4 регіони: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Таким чином, за добу з "помаранчевої" до "жовтої" зони потрапила Запорізька та Миколаївська області, а Черкаська - навпаки перемістилася у "помаранчеву".

Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину, який потім змінювали.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

З 8 березня на території Закарпатської області запровадили “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, крім цього, у зв‘язку із стійким погіршенням епідеміологічної ситуації “червоний” рівень вже діє на території Житомирської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.