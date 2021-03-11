Ляшко назвав умову, за якої в Україні можливий новий жорсткий локдаун

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Якщо в Україні буде загроза колапсу системи охорони здоров’я, МОЗ звернеться до уряду для запровадження жорсткого карантину на території всієї країни. Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми “Народ проти” з Наташею Влащенко, передає УНН.

Цитата

“Якщо буде загроза колапсу системи охорони здооров’я, як головний державний санітарний лікар я будуз вертатись до уряду для запровадження жорсткого карантинуна території всієї країни”, - сказав головний санлікар.

Деталі

З його слів, на сьогодні, для того щоб цього не відбулось, МОЗ впровадив адаптивний карантин.

“Ми говоримо про помаранчевий рівень небезпеки – це сигнал, що область найближчим часом може перейти у червону зону епідемічної небезпеки, і може бути загроза функціонуванню бізнесу, економіки і системи охорони здоров’я”, - додав Ляшко.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, за даними МОЗ, поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 10 березня, зважаючи на показники, виглядає так:

“жовта” - 12 регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області.
“помаранчева” - 9 регіонів: місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.
“червона” - 4 регіони: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Таким чином, за добу з "помаранчевої" до "жовтої" зони потрапила Запорізька та Миколаївська області, а Черкаська - навпаки перемістилася у "помаранчеву".

Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.

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