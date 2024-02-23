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Львовянин приговорен к 8 годам за покушение на убийство, хулиганство и угон автомобиля

Львовянин приговорен к 8 годам за покушение на убийство, хулиганство и угон автомобиля

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 04:59  •  15162 просмотра

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Львовский суд приговорил 37-летнего мужчину к 8 годам лишения свободы за покушение на убийство, хулиганство и незаконное завладение автомобилем после того, как он выстрелил в двух человек.

Львовянина признали виновным в покушении на убийство, хулиганстве и незаконном завладении авто. Суд назначил ему 8 лет заключения.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Львовский суд приговорил 37-летнего львовянина к 8 годам лишения свободы за серию преступлений.

Согласно публичному обвинению Львовской областной прокуратуры, мужчина был признан виновным в покушении на умышленное убийство, хулиганстве и незаконном завладении автомобилем.

По установленным фактам, обвиняемый подъехал к дому потерпевшего во Львове, где трижды выстрелил в него из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия. Мужчина получил ранения, но благодаря госпитализации удалось спасти потерпевшего.

После нападения, обвиняемый решил убежать к своему товарищу на дачу, где между ними возник конфликт. Во время схватки мужчина не только ударил товарища в лицо, но и выстрелил в него, когда тот пытался убежать.

Добавим

Также преступник незаконно завладел автомобилем своего знакомого, но уже через несколько километров оставил транспорт на дороге и скрылся.

Пятеро боевиков приговорены к 15 годам заключения за госизмену23 февраля 2024, 02:18 • 26605 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Криминал и ЧП
lvovЛьвов
Львів'янина засуджено до 8 років за замах на вбивство, хуліганство та викрадення автомобіля
Lviv resident sentenced to 8 years for attempted murder, hooliganism and car theft
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Львовянин приговорен к 8 годам за покушение на убийство, хулиганство и угон автомобиля

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