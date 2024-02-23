Львовянин приговорен к 8 годам за покушение на убийство, хулиганство и угон автомобиля

Львовянина признали виновным в покушении на убийство, хулиганстве и незаконном завладении авто. Суд назначил ему 8 лет заключения.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Львовский суд приговорил 37-летнего львовянина к 8 годам лишения свободы за серию преступлений.

Согласно публичному обвинению Львовской областной прокуратуры, мужчина был признан виновным в покушении на умышленное убийство, хулиганстве и незаконном завладении автомобилем.

По установленным фактам, обвиняемый подъехал к дому потерпевшего во Львове, где трижды выстрелил в него из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия. Мужчина получил ранения, но благодаря госпитализации удалось спасти потерпевшего.

После нападения, обвиняемый решил убежать к своему товарищу на дачу, где между ними возник конфликт. Во время схватки мужчина не только ударил товарища в лицо, но и выстрелил в него, когда тот пытался убежать.

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Также преступник незаконно завладел автомобилем своего знакомого, но уже через несколько километров оставил транспорт на дороге и скрылся.

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