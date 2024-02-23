Львів'янина засуджено до 8 років за замах на вбивство, хуліганство та викрадення автомобіля
Київ • УНН
Львівський суд засудив 37-річного чоловіка до 8 років позбавлення волі за замах на вбивство, хуліганство та незаконне заволодіння автомобілем після того, як він вистрілив у двох людей.
Львів'янина визнали винним у замаху на вбивство, хуліганстві та незаконному заволодінні авто. Суд призначив йому 8 років ув’язнення.
Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
Львівський суд засудив 37-річного львів’янина до 8 років позбавлення волі за серію злочинів.
Згідно з публічним обвинуваченням Львівської обласної прокуратури, чоловік був визнаний винним у замаху на умисне вбивство, хуліганстві та незаконному заволодінні автомобілем.
За встановленими фактами, обвинувачений під’їхав до будинку потерпілого в Львові, де тричі вистрілив в нього з вогнепальної зброї та втік з місця події. Чоловік отримав поранення, але завдяки госпіталізації вдалося врятувати потерпілого.
Після нападу, обвинувачений вирішив втекти до свого товариша на дачу, де між ними виник конфлікт. Під час сутички чоловік не лише вдарив товариша в обличчя, але й вистрілив у нього, коли той намагався втекти.
Додамо
Також злочинець незаконно заволодів автомобілем свого знайомого, але вже через кілька кілометрів залишив транспорт на дорозі та втік.
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