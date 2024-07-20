Утром 20 июля львовяне начали приносить цветы и лампадки на место, где нападавший стрелял в Ирину Фарион, недалеко от ее дома. Львовяне выражают соболезнования ученому. Об этом сообщила корреспондент Общественного с места происшествия, передает УНН.

С утра соседи языковеда и жители города приносят живые цветы к месту убийства.

Львовянка Галина Иваненко вместе с дочерью пришла к импровизированному мемориалу и зажгла лампадки.

"Я плачу, потому что мне жаль. Мы на похоронах будем обязательно. Молчать при такой зраде - это быть участником зрады", - говорит Галина Иваненко.

"Жаль, очень жаль, я даже не знала, что она живет здесь возле нас недалеко", - добавляет Зоряна Мельник.

Напомним

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

В больнице Ирина Фарион умерла.

Полиция имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.

На утро полицейские совместно с сотрудниками СБУ проводят комплекс мероприятий по задержанию злоумышленника, который застрелил Фарион. Правоохранители опрашивают очевидцев, проверяют информацию, изучают видео с камер наблюдения и осуществляют другие мероприятия для установления личности злоумышленника, его местонахождение.

Прощание с языковедом Ириной Фарион состоится 21 июля в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове, похороны состоятся на следующий день, 22 июля, похоронят общественного деятеля на Лычаковском кладбище во Львове.