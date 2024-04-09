Львовскую область ночью атаковали "шахеды", но были сбиты, обломки повредили объект критической инфраструктуры - ОВА

Вражеские беспилотники атаковали Львовскую область ночью, но были сбиты силами противовоздушной обороны, обломки повредили объект критической инфраструктуры, был пожар, который удалось быстро потушить. Об этом сообщил во вторник глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью вражеские "шахеды" пытались атаковать Львовскую область. Наши силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все беспилотники, которые вошли в воздушное пространство Львовской области. К сожалению, их обломки повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар. Его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших", - отметил Козицкий в Telegram.

По его словам, все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Украинская ПВО уничтожила 20 из 20 ударных дронов россиян - Воздушные Силы