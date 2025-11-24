$42.270.11
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:50 • 9074 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"
10:32 • 7802 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 7670 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41 • 6936 просмотра
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
Эксклюзив
07:12 • 31303 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
24 ноября, 06:19 • 22500 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
24 ноября, 06:00 • 23316 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 28521 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 32669 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Львовские врачи спасли младенца с пороком сердца, который встречается только в 0,5% случаев

Киев • УНН

 688 просмотра

Во Львове врачи спасли младенца Каролину с редким пороком сердца, который встречается только в 0,5% случаев. После серии операций, включая 10-часовую радикальную коррекцию на аппарате ЭКМО во время коронавирусной пневмонии, ребенок уже дома с нормальным сердцебиением.

Львовские врачи спасли младенца с пороком сердца, который встречается только в 0,5% случаев

Во Львове врачи спасли младенца Каролину с редким и чрезвычайно сложным пороком сердца, который встречается лишь в 0,5% случаев. После серии сложнейших операций, включая 10-часовую радикальную коррекцию на аппарате ЭКМО во время коронавирусной пневмонии, сегодня ребенок уже дома с нормальным сердцебиением и сатурацией. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.

Детали

Маленькая Каролина из Львова родилась с редким и чрезвычайно сложным пороком сердца – транспозицией магистральных сосудов. Это когда главные артериальные сосуды перепутаны местами, и два круга кровообращения работают разомкнуто.

О диагнозе крохи ее мама Мария узнала еще когда была на 24-й неделе беременности. А впоследствии врачи обнаружили еще одно осложнение: стенозированный, то есть суженный, клапан легочной артерии. Такая комбинация пороков является крайне редкой и встречается лишь в 0,5% всех случаев транспозиции магистральных сосудов.

Поскольку в детской больнице святого Николая есть собственное родильное отделение и единственный в западных областях Центр детской кардиохирургии, Мария решила рожать здесь. И сразу после родов маленькую Каролину забрали в кардиохирургическое отделение.

В первые дни жизни ей вшили сосудистый шунт – замена Боталлова протока, и для лучшего смешивания крови и стабилизации состояния выполнили баллонную атриосептостомию. Этот первый этап должен был выиграть для крохи время, чтобы она немного подросла до радикальной коррекции.

Хирурги США и Великобритании провели первую трансатлантическую операцию по удалению тромба роботом10.11.25, 14:33 • 5087 просмотров

В 6 месяцев малышке выполнили следующую операцию. Поскольку левый желудочек сердца был недостаточно натренирован, его нужно было подготовить к большой нагрузке. Поэтому кардиохирурги уменьшили отверстие между предсердиями. Это вмешательство прогнозируемо привело к более тяжелому состоянию ребенка, но это был осознанный и взвешенный шаг врачей.

Это было сделано для того, чтобы левый желудочек сердца в будущем смог справляться с необходимым объемом крови. Но с другой стороны, велись "торги": ты делаешь это отверстие меньше – сатурация станет ниже и упадет с 80% до, скажем, 60 – 70%, организму "дышать" станет еще труднее. Но другого пути для подготовки к полной коррекции не было

- объясняет заведующий кардиохирургическим отделением Александр Ячник.

Операция удалась, а показатели насыщенности крови кислородом прогнозируемо упали. И в этот особенно уязвимый период, на 6-й день после вмешательства, Каролина подхватила коронавирус. Возникла пневмония. Для ребенка с хронической гипоксией это был очень тяжелый удар. Сатурация критически упала – до 30%. Врачи едва успели подключить маленькую пациентку к ЭКМО – аппарату, замещающему работу сердца и легких. На нем Каролина была 2 недели и прямо на ЭКМО ее перевезли в операционную для выполнения решающей операции.

Сложнейшее вмешательство по радикальной коррекции транспозиции магистральных сосудов под названием "операция Никайдо" длилось целых 10 часов. Александр Ячник полностью "перекроил" сердце младенца таким образом, чтобы оно работало так, как это задумано природой.

Это был сложнейший клинический случай. У ребенка с некорригированной транспозицией провести успешное ЭКМО, еще и с коронавирусной пневмонией – это фундаментальный успех в мире кардиохирургии

- подытоживает заведующий кардиохирургическим отделением.

Врачи добавляют, что сегодня Каролина уже дома. Ее сатурация нормальная, а сердце работает правильно. Хотя клапан еще придется менять в соответствии с ростом ребенка, но значительных ограничений по жизни у нее не будет.

Ольга Розгон

