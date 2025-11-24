Львівські лікарі врятували немовля з вадою серця, що трапляється лише у 0,5% випадків

У Львові лікарі врятували немовля Кароліну з рідкісною та надзвичайно складною вадаю серця, яка трапляється лише у 0,5% випадків. Після серії надскладних операцій, включно з 10-годинною радикальною корекцією на апараті ЕКМО під час коронавірусної пневмонії, сьогодні дитина вже вдома з нормальним серцебиттям і сатурацією. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.

Деталі

Маленька Кароліна зі Львова народилася з рідкісною та надзвичайно складною вадою серця – транспозицією магістральних судин. Це коли головні артеріальні судини переплутані місцями, і два кола кровообігу працюють розімкнено.

Про діагноз крихітки її мама Марія дізналася ще коли була на 24-му тижні вагітності. А згодом лікарі виявили ще одне ускладнення: стенозований, тобто звужений, клапан легеневої артерії. Така комбінація вад є вкрай рідкісною і зустрічається лише у 0,5% всіх випадків транспозиції магістральних судин.

Оскільки у дитячій лікарні святого Миколая є власне пологове відділення та єдиний в західних областях Центр дитячої кардіохірургії, Марія вирішила народжувати тут. І одразу після пологів маленьку Кароліну забрали до кардіохірургічного відділення.

В перші дні життя їй вшили судинний шунт – заміна Боталової протоки, та для кращого змішування крові і стабілізації стану виконали балонну атріосептостомію. Цей перший етап мав виграти для крихітки час, аби вона трошки підросла до радикальної корекції.

У 6 місяців малечі виконали наступну операцію. Оскільки лівий шлуночок серця був недостатньо натренований, його треба було підготувати до великого навантаження. Тож кардіохірурги зменшили отвір між передсердями. Це втручання прогнозовано призвело до важчого стану дитини, але це був усвідомлений і зважений крок лікарів.

Це було зроблено для того, щоб лівий шлуночок серця у майбутньому зміг справлятися з необхідним обсягом крові. Але з іншого боку, велися "торги": ти робиш цей отвір меншим – сатурація стане нижчою і впаде з 80% до, скажімо, 60 – 70%, організму "дихати" стане ще важче. Але іншого шляху для підготовки до повної корекції не було - пояснює завідувач кардіохірургічного відділення Олександр Ячнік.

Операція вдалася, а показники насиченості крові киснем прогнозовано впали. І в цей особливо вразливий період, на 6‑й день після втручання, Кароліна підхопила коронавірус. Виникла пневмонія. Для дитини з хронічною гіпоксією це був дуже важкий удар. Сатурація критично впала – до 30%. Лікарі заледве встигли підключити маленьку пацієнтку до ЕКМО – апарату, що заміщає роботу серця і легень. На ньому Кароліна була 2 тижні і прямо на ЕКМО її перевезли в операційну для виконання вирішальної операції.

Надскладне втручання з радикальної корекції транспозиції магістральних судин під назвою "операція Нікайдо" тривала аж 10 годин. Олександр Ячнік повністю "перекроїв" серце немовляти таким чином, щоб воно працювало так, як це задумано природою.

Це був надскладний клінічний випадок. У дитини з некорегованою транспозицією провести успішне ЕКМО, ще й з коронавірусною пневмонією – це фундаментальний успіх у світі кардіохірургії - підсумовує завідувач кардіохірургічного відділення.

Лікарі додають, що сьогодні Кароліна вже вдома. Її сатурація нормальна, а серце працює правильно. Хоча клапан ще доведеться змінювати відповідно до зростання дитини, але значних обмежень по життю у неї не буде.