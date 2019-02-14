Львовяне перечислили на нужды армии 815 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В 2018 году налогоплательщики Львовской области перечислили в государственный бюджет 815 млн грн военного сбора. Об этом сообщает ГУ ГФС во Львовской области, передает УНН.
"Налогоплательщики Львовской области направили на поддержку украинской армии в прошлом году почти 815 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
По сравнению с 2017 годом, поступления военного сбора выросли на 135,9 млн грн, или на 20%.
Налоговики напомнили, что военный сбор был введен в августе 2014 года. С тех пор налогоплательщики Львовской области уплатили 2 млрд 544,9 млн грн военного сбора: в 2014 году - 116,1 млн грн, в 2015 году - 404,6 млн грн, в 2016 году - 530,7 млн грн, в 2017 году - 678,8 млн грн, в 2018 году - 678,8 млн грн.
"Военный сбор оплачен с официальной заработной платы и других доходов граждан добросовестными налогоплательщиками Львовской области. Эти средства не только позволят ускорить реформирование Вооруженных сил Украины, но каждый день приближают страну к победе над агрессором, так как это пример патриотизма, достойный для подражания другим плательщикам. Тем, уто сегодня выплачивает зарплату "в конвертах", или минимизирует ее", - подчеркнули в управлении.
Напомним, что закарпатцы оплатили более четверти миллиарда гривен военного сбора.
Налогоплательщики Днепропетровской области, в свою очередь, перечислили в государственный бюджет 1 млрд 718,2 млн грн военного сбора.
Отметим, что ФК "Динамо" за 5 лет не уплатил более 30 млн грн военного сбора. Такие данные, в частности, привел ветеран АТО Сергей Билошицкий. Он и другие боевые офицеры публично призвали владельцев футбольного клуба погасить задолженность и отойти от практики минимизации налогов путем использования оффшорных схем финансирования ФК.