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Львів'яни перерахували на потреби армії 815 млн грн

Львів'яни перерахували на потреби армії 815 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У 2018 році платники податків Львівської області перерахували до державного бюджету 815 млн грн військового збору. Про це повідомляє ГУ ДФС у Львівській області, передає УНН.

"Платники податків Львівщини спрямували на підтримку української армії торік майже 815 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

У порівнянні із 2017 роком, надходження військового збору зросли на 135,9 млн грн, або на 20%.

Податківці нагадали, що військовий збір було запроваджено у серпні 2014 року. З того часу платники податків Львівщини сплатили 2 млрд 544,9 млн грн військового збору: у 2014 році – 116,1 млн грн, у 2015 році – 404,6 млн грн, у 2016 році – 530,7 млн грн, у 2017 році – 678,8 млн грн, у 2018 році – 678,8 млнгрн.

"Військовий збір сплачений з офіційної заробітної плати та інших доходів громадян сумлінними платниками податків Львівщини. Ці кошти не лише дадуть змогу прискорити реформування Збройних сил України, але щодня наближають країну до перемоги над агресором, тому це приклад патріотизму, гідний для наслідування іншими платниками. Тими, що сьогодні виплачують зарплату "у конвертах", або мінімізують її", - підкреслили в управлінні.

Нагадаємо, що закарпатці сплатили понад чверть мільярда гривень військового збору.

Платники податків Дніпропетровської області, своєю чергою, перерахували до державного бюджету 1 млрд 718,2 млн грн військового збору.

Зауважимо, що ФК "Динамо" за 5 років не сплатив понад 30 млн грн військового збору. Такі дані, зокрема, навів ветеран АТО Сергій Білошицький. Він та інші бойові офіцери публічно закликали власників футбольного клубу погасити заборгованість і відійти від практики мінімізації податків шляхом використання офшорних схем фінансування ФК.

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