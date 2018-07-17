Львовский аэропорт предупредил о задержке шести рейсов

Так, рейс EG223 задерживается вылетом из Милана до 10:50 (по плану 7:40). Ориентировочное время прибытия во Львов - 12:40. Рейс EG278 задерживается вылетом из Львова в Неаполь до 13:20 (по плану 10:25). Также рейс EG577 задерживается вылетом из Неаполя до 16:25 (по плану 13:50). Ориентировочное время прибытия во Львов - 18:25.

Еще один самолет из Львова в Неаполь - рейс EG578 - задерживается вылетом до 19:15 (по плану 16:45).

Кроме того, рейс EG277 задерживается вылетом из Неаполя до 22:05 (по плану 19:35). Ориентировочное время прибытия во Львов - 00:15 18 июля.

Также задерживается вылетом рейс EG224 из Львова в Милан до 00:55 (по плану 22:25).

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Напомним, авиакомпания Bravo Airways отменила четыре авиарейса во Львове.