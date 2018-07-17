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Львівський аеропорт попередив про затримку шістьох рейсів

Львівський аеропорт попередив про затримку шістьох рейсів

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 липня. УНН. Аеропорт "Львів" попередив про затримку шістьох авіарейсів компанії Ernest Airlines. Про це повідомили у прес-службі аеропорту "Львів", передає УНН.

Так, рейс EG223 затримується вильотом з Мілана до 10:50 (за планом 07:40). Орієнтовний час прибуття у Львів – 12:40. Рейс EG278 затримується вильотом зі Львова до Неаполя до 13:20 (за планом 10:25). Також рейс EG577 затримується вильотом з Неаполя до 16:25 (за планом 13:50). Орієнтовний час прибуття у Львів – 18:25.

Ще один літак зі Львова до Неаполя - рейс EG578 - затримується вильотом до 19:15 (за планом 16:45).

Крім того, рейс EG277 затримується вильотом з Неаполя до 22:05 (за планом 19:35). Орієнтовний час прибуття у Львів – 00:15 18 липня.

Також затримується вильотом рейс EG224 зі Львова до Мілана до 00:55 (за планом 22:25).

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Нагадаємо, авіакомпанія Bravo Airways скасувала чотири авіарейси у Львові. 

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