Львовские шахматисты во второй раз получили титулы чемпионов турнира в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Львовские гроссмейстеры Василий Иванчук и Анна Музычук снова стали авторами побед, выиграв соревнования по блицу на Королевском турнире в румынском Медиаш, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины и сообщество “Украинские шахматы”.
Иванчук набрал 9,5 очка из 12-ти возможных. Львовянин за значительным преимуществом в 2 очка опередил второго призера — россиянина Сергея Карякина. При этом, украинец разгромил экс-украинца в личном противостоянии — 3: 1.
Музычук получила 8 очков из 12-ти и тоже не оставила шансов соперницам. На втором месте — Элизабет Пьотц (Германия) с 6,5 очка.
Такие победы позволили Иванчуку и Музычук уверенно торжествовать и в общем зачете среди мужчин и женщин (рапид + блиц).
Как сообщал УНН, накануне Иванчук и Музычук торжествовали на соревнованиях в рапиде.