Львовские шахматисты во второй раз получили титулы чемпионов турнира в Румынии

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11:17 • 62571 просмотра

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 52433 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 61831 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Львовские гроссмейстеры Василий Иванчук и Анна Музычук снова стали авторами побед, выиграв соревнования по блицу на Королевском турнире в румынском Медиаш, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины и сообщество “Украинские шахматы”.

Иванчук набрал 9,5 очка из 12-ти возможных. Львовянин за значительным преимуществом в 2 очка опередил второго призера — россиянина Сергея Карякина. При этом, украинец разгромил экс-украинца в ​​личном противостоянии — 3: 1.

Музычук получила 8 очков из 12-ти и тоже не оставила шансов соперницам. На втором месте — Элизабет Пьотц (Германия) с 6,5 очка.

Такие победы позволили Иванчуку и Музычук уверенно торжествовать и в общем зачете среди мужчин и женщин (рапид + блиц).

Как сообщал УНН, накануне Иванчук и Музычук торжествовали на соревнованиях в рапиде.

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