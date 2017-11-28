Львівські шахісти вдруге здобули титули чемпіонів турніру в Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Львівські гросмейстери Василь Іванчук і Анна Музичук знову стали авторами перемог, вигравши змагання з бліцу на Королівському турнірі в румунському Медіаші, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України та спільноту “Українські шахи”.
Іванчук набрав 9,5 очка з 12-ти можливих. Львів’янин за значною перевагою в 2 очки випередив другого призера — росіянина Сергія Карякіна. При цьому, українець розгромив екс-українця в особистому протистоянні — 3:1.
Музичук здобула 8 очок з 12-ти і теж не залишила шансів суперницям. На другому місці — Елізабет Пьотц (Німеччина) з 6,5 очка.
Такі перемоги дозволили Іванчуку і Музичук впевнено тріумфувати і в загальному заліку серед чоловіків і жінок (рапід+бліц).
Як повідомляв УНН, напередодні Іванчук та Музичук тріумфували на змаганнях в рапіді.