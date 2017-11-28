Львівські шахісти вдруге здобули титули чемпіонів турніру в Румунії

Іванчук набрав 9,5 очка з 12-ти можливих. Львів’янин за значною перевагою в 2 очки випередив другого призера — росіянина Сергія Карякіна. При цьому, українець розгромив екс-українця в особистому протистоянні — 3:1.

Музичук здобула 8 очок з 12-ти і теж не залишила шансів суперницям. На другому місці — Елізабет Пьотц (Німеччина) з 6,5 очка.

Такі перемоги дозволили Іванчуку і Музичук впевнено тріумфувати і в загальному заліку серед чоловіків і жінок (рапід+бліц).

Як повідомляв УНН, напередодні Іванчук та Музичук тріумфували на змаганнях в рапіді.