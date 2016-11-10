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15 марта, 19:03 • 111442 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155837 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 13:08 • 124116 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109100 просмотра

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Львовская ОГА представила три участка для строительства мусороперерабатывающего завода

Львовская ОГА представила три участка для строительства мусороперерабатывающего завода

Киев • УНН

 • 11807 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Львовская областная государственная администрация представила три участка для строительства мусороперерабатывающего завода в области. Об этом заявил глава Львовской ОГА, Олег Синютка на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Подготовлена документация по конкурсу на инвестора, для строительства мусороперерабатывающего комплекса. Одним из условий является представление мусороперерабатывающего завода. Но невозможно построить завод, не имея земельного участка. Львовская областная администрация занялась поиском земельных участков, где мы видим возможное строительство завода по переработке твердых бытовых отходов. Это земельные участки, которые не будут нести экологической угрозы, эти земельные участки расположены в разных городах области. Первый участок находится в Яворовском районе, площадь участка не более 12 гектаров. На этот участок изготовлены все документы. Второй земельный участок, это Николаевский район, возле Нового Роздола, это 15 гектаров территории. На этом участке уже сделан детальный план территории. Третий участок расположен в селе Броница Дрогобычского района, площадью три гектара. Этот участок - это действующая свалка", - рассказал глава ЛОГА.

Кроме того, О.Синютка отметил, что в последнее время были проведены переговоры с 26 компаниями по строительству мусороперерабатывающего завода.

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