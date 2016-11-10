Львівська ОДА представила три ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Львівська обласна державна адміністрація представила три ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу в області. Про це заявив голова Львівської ОДА, Олег Синютка на прес-конференції, передає кореспондент УНН.
“Підготовлено документацію щодо конкурсу на на інвестора, для будівництва сміттєпереробного комплексу. Однією з умов є представлення сміттєпереробного заводу. Але неможливо побудувати завод, не маючи земельної ділянки. Львівська обласна адміністрація зайнялася пошуком земельних ділянок, де ми вбачаємо можливе будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів. Це земельні ділянки, які не будуть нести екологічної загрози, ці земельні ділянки розташовані в різних містах області. Перша ділянка розташована в Яворівському районі, площа ділянки трохи більше 12 гектарів. На цю ділянку є виготовлені всі документи. Друга земельна ділянка, це Миколаївський район, біля Нового Роздолу, це 15 гектарів території. На цій ділянці вже зроблений детальний план території. Третя зеельна ділянка розташована в селі Брониця Дрогобицького району, площею три гектари. Ця ділянка — це діюче сміттєзвалище”, — розповів очільник ЛОДА.
Окрім того, О.Синютка відзначив, що протягом останнього часу було проведено переговори з 26 компаніями щодо будівництва сміттєпереробного заводу.
Як повідомляв УНН, поліція розпочала провадження щодо “подорожуючого” львівського сміття.
Так, Олевським РВ УМВС України в Житомирській області розпочато кримінальне провадження щодо сміття, яке було звалено на Олевщині, та серед якого віднайшли шприці та кров з гінекологічного відділення міста Львова.
Як повідомляв УНН, через “подорожуюче” львівське сміття у Верховній Раді радять позиватися до Мінекології.
Так, за словами народного депутата, Голови підкомітету ВРУ з питань державної політики у сфері поводження з відходами Сергія Тригубенка, львівське сміття продовжує свою “захопливу подорож” Україною.
При цьому профільне відомство — Мінекології, — замість того, щоб запропонувати шляхи вирішення проблеми, погрожує місцевим громадам, які виявляють нові звалища львівського сміття, штрафними санкціями.