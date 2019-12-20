Львов станет одним из пилотных городов, где внедрят систему еМалятко

"ЕМалятко - это комплексная услуга, состоящая из 10-ти поеданих услуг в одной, которая предоставляется при рождении ребенка. Если раньше это все происходило в бумажном формате и заявление на каждую из этих услуг необходимо было предоставлять отдельно, то сейчас все эти услуги являются объединенными через объединение реестров, из которых берется информация о тех или иных услуг, а это отдельно: демографический реестр, реестр актов гражданского состояния, реестр налогоплательщиков, локальный реестр территориальной общины, регистрация места проживания и тому подобное. а также в следующем году до н х присоединится реестр пациентов, который планируют привлечь в следующем году.

Львов - один из 10-ти городов Украины, избранных как пилотные. Соответственно, в 10-ти городах одновременно Министерство цифровой трансформации Украины внедрять этот проект ", - отметила руководитель управления ИТ Елена Гунько.

Так, в мэрии состоялось очередное совещание всех служб - медицины, соцзащиты, миграционной службы, юстиции, налоговой, ЦПАУ и Министерства цифровой трансформации Украины по запуску проекту еМалятко.

Напомним, в Офисе Президента согласовали совместный план действий по системе "еМалятко".