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Львов станет одним из пилотных городов, где внедрят систему еМалятко

Киев  •  УНН

 • 9559 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Уже 1 января 2020 Львов станет одним из 10-ти пилотных городов Украины, где будут внедрять полный комплекс регистрационных услуг для новорожденных - еМалятко. Так, новая услуга объединит данные из 10-ти различных городских и государственных реестров, тем самым значительно упростив процесс регистрации новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба ЛГС, сообщает УНН со ссылкой на Гал-Инфо.

"ЕМалятко - это комплексная услуга, состоящая из 10-ти поеданих услуг в одной, которая предоставляется при рождении ребенка. Если раньше это все происходило в бумажном формате и заявление на каждую из этих услуг необходимо было предоставлять отдельно, то сейчас все эти услуги являются объединенными через объединение реестров, из которых берется информация о тех или иных услуг, а это отдельно: демографический реестр, реестр актов гражданского состояния, реестр налогоплательщиков, локальный реестр территориальной общины, регистрация места проживания и тому подобное. а также в следующем году до н х присоединится реестр пациентов, который планируют привлечь в следующем году.

Львов - один из 10-ти городов Украины, избранных как пилотные. Соответственно, в 10-ти городах одновременно Министерство цифровой трансформации Украины внедрять этот проект ", - отметила руководитель управления ИТ Елена Гунько.

Так, в мэрии состоялось очередное совещание всех служб - медицины, соцзащиты, миграционной службы, юстиции, налоговой, ЦПАУ и Министерства цифровой трансформации Украины по запуску проекту еМалятко.

Напомним, в Офисе Президента согласовали совместный план действий по системе "еМалятко".

Украинские Национальные Новости

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