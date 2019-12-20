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Львів стане одним із пілотних міст, де впровадять систему єМалятко

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Уже 1 січня 2020 року Львів стане одним із 10-ти пілотних міст України, де впроваджуватимуть повний комплекс реєстраційних послуг для новонароджених — єМалятко. Так, нова послуга об’єднає дані з 10-ти різних міських та державних реєстрів, цим самим значно спростивши процес реєстрації новонароджених. Про це інформує прес-служба ЛМР, повідомляє УНН з посиланням на Гал-Інфо.

"єМалятко — це комплексна послуга, що складається з 10-ти поєданих послуг в одній, яка надається при народженні дитини. Якщо раніше це все відбувалося в паперовому форматі і заяву на кожну з цих послуг потрібно було надавати окремо, то зараз всі ці послуги є об’єднаними через об’єднання реєстрів, з яких береться інформація щодо тих чи інших послуг, а це окремо: демографічний реєстр, реєстр актів цивільного стану, реєстр платників податків, локальний реєстр територіальної громади, реєстрація місця проживання тощо. А також у наступному році до них долучиться реєстр пацієнтів, який планують долучити вже наступного року.

Львів — одне із 10-ти міст України, які обрані як пілотні. Відповідно, в 10-ти містах одночасно Міністерство цифрової трансформації України впроваджуватиме цей проєкт", — зазначила керівниця управління ІТ Олена Гунько.

Так, у мерії відбулась чергова нараду всіх служб — медицини, соцзахисту, міграційної служби, юстиції, податкової, ЦНАПів та Міністерства цифрової трансформації України щодо запуску проєкту єМалятко.

Нагадаємо, в Офісі Президента узгодили спільний план дій щодо системи “єМалятко”.

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