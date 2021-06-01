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Луценко вмешивался в выборы в США и атаковал Байдена по указанию Порошенко - журналист

Киев • УНН

 • 29679 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Пятый президент Петр Порошенко приказал генеральному прокурору Юрию Луценко дискредитировать кандидата в президенты Джозефа Байдена и вмешиваться в американские выборы. Об этом написал блогер Сергей Наумович на своей странице в Facebook, передает УНН со ссылкой на "24 канал".

Луценко вмешивался в выборы в США и атаковал Байдена по указанию Порошенко - журналист

"Бывший генпрокурор Юрий Луценко (очевидно, по приказу Петра Порошенко) занимался активной дискредитацией Джозефа Байдена, когда тот баллотировался в президенты США в 2020 году, и в целом активно вмешивался в выборы. Эта тема сейчас выходит на первые полосы американских СМИ", – отметил Наумович.

По его словам, сейчас ФБР активно расследует иностранное вмешательство в те же выборы в 2018 – 2019 годах.

"Луценко был одним из тех, кто публично хвастался своей дружбой с адвокатом Трампа Руди Джулиани и публично нападал на бывшего посла Штатов в Украине Мари Йованович. Вот только мог ли он так действовать без предварительного согласования позиции со своим патроном? Очень в этом сомневаюсь, ведь Петр Алексеевич известен своим аномальным вождизмом. Можно сделать вывод, что пятый президент приказал Юрию Витальевичу дискредитировать Байдена", – констатировал блогер.

Он пояснил, что Йованович сильно мешала проворачивать некоторые "схемы в масштабах страны".

"Джулиани пообещал убрать ее, но в обмен потребовал информацию для дискредитации Байдена. В общем, не исключено, что в ближайшее время окружение пятого президента будет допрошено в рамках расследования ФБР о вмешательстве в американские выборы", – подчеркнул Сергей Наумович.

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