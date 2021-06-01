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Луценко втручався у вибори в США і атакував Байдена за вказівкою Порошенка - журналіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. П'ятий президент Петро Порошенко наказав генеральному прокурору Юрію Луценку дискредитувати кандидата в президенти Джозефа Байдена і втручатися в американські вибори. Про це написав блогер Сергій Наумович на своїй сторінці у Facebook, передає УНН із посиланням на "24 канал".

Луценко втручався у вибори в США і атакував Байдена за вказівкою Порошенка - журналіст

"Колишній генпрокурор Юрій Луценко (очевидно, за наказом Петра Порошенка) займався активною дискредитацією Джозефа Байдена, коли той балотувався в президенти США у 2020 році, і в цілому активно втручався у вибори. Ця тема зараз виходить на перші шпальти американських ЗМІ", – зазначив Наумович.

За його словами, наразі ФБР активно розслідують іноземне втручання в ті самі вибори у 2018-2019 рр.

"Луценко був одним з тих, хто привселюдно вихвалявся своєю дружбою з адвокатом Трампа Руді Джуліані й публічно нападав на колишнього посла Штатів в Україні Марі Йованович. Ось тільки чи міг він так діяти без попереднього узгодження позиції зі своїм патроном? Дуже в цьому сумніваюся, адже Петро Олексійович відомий своїм аномальним вождизмом. Можна зробити висновок, що п'ятий президент наказав Юрію Віталійовичу дискредитувати Байдена", – констатував блогер.

Він пояснив, що Йованович сильно заважала провертати деякі "схеми в масштабах країни".

"Джуліані пообіцяв прибрати її, але в обмін зажадав інформації для дискредитації Байдена. Загалом, не виключено, що найближчим часом оточення п'ятого президента буде допитано в рамках розслідування ФБР про втручання в американські вибори", – підкреслив Сергій Наумович.

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