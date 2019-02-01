Луценко объяснил, почему пошел на форум Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире одного из украинских телеканалов объяснил, почему посетил мероприятие, на котором Президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что идет на президентские выборы, сообщает УНН.
"Я пришел на это собрание по одной простой причине - потому что Путин, главная угроза для Украины, четко сказал свои требования: "Любой президент кроме Порошенко". Для меня это вызов. Я считаю, что Путин не имеет права вмешиваться в наши выборы ... Поэтому я заявил свою гражданскую позицию", - сказал Луценко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 29 января во время форума "От Крут до Брюсселя" заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства на очередных выборах в марте 2019 года. На форуме присутствовал и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Добавим, что всего 59 человек выразили желание баллотироваться на пост главы государства и подали соответствующие документы в ЦИК.