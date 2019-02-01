Луценко пояснив, чому пішов на форум Порошенка

“Я прийшов на ці збори з однієї простої причини — тому що Путін, головна загроза для України, чітко сказав свої вимоги: „Будь-хто президент крім Порошенка“. Для мене це виклик. Я вважаю, що Путін немає права втручатись у наші вибори... Тому я заявив свою громадянську позицію”, - сказав Луценко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 29 січня під час форуму "Від Крут до Брюсселя" заявив, що балотуватиметься на посаду голови держави на чергових виборах в березні 2019 року. На форумі був присутній і Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Додамо, що всього 59 осіб висловили бажання балотуватись на посаду глави держави і подали відповідні документи до ЦВК.