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Луценко пояснив, чому пішов на форум Порошенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі одного з українських телеканалів пояснив, чому відвідав захід, на якому Президент України Петро Порошенко оголосив про те, що йде на президентські вибори, повідомляє УНН.

“Я прийшов на ці збори з однієї простої причини — тому що Путін, головна загроза для України, чітко сказав свої вимоги: „Будь-хто президент крім Порошенка“. Для мене це виклик. Я вважаю, що Путін немає права втручатись у наші вибори... Тому я заявив свою громадянську позицію”, - сказав Луценко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 29 січня під час форуму "Від Крут до Брюсселя" заявив, що балотуватиметься на посаду голови держави на чергових виборах в березні 2019 року. На форумі був присутній і Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Додамо, що всього 59 осіб висловили бажання балотуватись на посаду глави держави і подали відповідні документи до ЦВК.

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