Луценко ожидает, что в первой половине 2018 года направят в суд дела по Новинскому и Бойко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко ожидает, что в первой половине 2018 года уголовные дела в отношении народных депутатов Вадима Новинского и Юрия Бойко будут направлены в суд. Об этом он заявил во время пленарного заседания ВР, передает корреспондент УНН.
"Следствие по делам в отношении господина Новинского и господина Бойко завершается. После этого они будут направлены в суд", - отметил он.
Ю.Луценко ожидает, что это произойдет в первой половине 2018 года. Генпрокурор также считает, что судебные перспективы есть и у дел против нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова.
Напомним, ВР начала рассмотрение представления ГПУ на снятие неприкосновенности с нардепа Евгения Бакулина.