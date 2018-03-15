Луценко очікує, що у першій половині 2018 року спрямують до суду справи щодо Новинського та Бойка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко очікує, що у першій половині 2018 року кримінальні провадження стосовно народних депутатів Вадима Новинського та Юрія Бойка будуть спрямовані до суду. Про це він заявив під час пленарного засідання ВР, передає кореспондент УНН.
"Слідство у справах щодо пана Новинського та пана Бойка завершується. Після цього вони будуть спрямовані до суду",- зазначив він.
Ю.Луценко очікує, що це відбудеться у першій половині 2018 року. Генпрокурор також вважає, що судові перспективи є і у справах проти нардепів Борислава Розенблата та Максима Полякова.
Нагадаємо, ВР почала розгляд подання ГПУ на зняття недоторканності з нардепа Євгена Бакуліна.