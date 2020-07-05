Лунин снова парировал пенальти в поединке испанской Сегунды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В матче 38-го тура испанской Сегунды команда "Реал Овьедо" вратаря национальной сборной Украины Андрея Лунина на выезде уступила лидеру чемпионата - "Кадису" (0:2), сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Наш голкипер сыграл полный поединок и блестяще отразил пенальти, но этого оказалось мало даже для ничьей.
Сейчас, имея в активе 44 пункта, астурийцы идут 17-ми в турнирной таблице.
Добавим, что в этом сезоне Лунин провел в составе "Вальядолида" и "Овьедо" 18 встреч, в которых пропустил 16 мячей.
Для 21-летнего украинца отраженный пенальти в матче с "Кадисом" стал уже 12-м из 29 ударов по воротам Лунина.
Как сообщалось ранее в УНН, "Бавария" завоевала двадцатый Кубок Германии.