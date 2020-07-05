Лунін знову парирував пенальті у поєдинку іспанської Сегунди
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У матчі 38-го туру іспанської Сегунди команда "Реал Ов’єдо" воротаря національної збірної України Андрія Луніна на виїзді поступилася лідеру чемпіонату - "Кадісу" (0:2), повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Наш голкіпер відіграв повний поєдинок і блискуче відбив пенальті, але цього виявилося замало навіть для нічиєї.
Наразі, маючи в активі 44 пункти, астурійці йдуть 17-ми у турнірній таблиці.
Додамо, що цього сезону Лунін провів у складі "Вальядоліда" та "Ов’єдо" 18 зустрічей, в яких пропустив 16 м’ячів.
Для 21-річного українця відбитий пенальті у матчі з "Кадісом" став уже 12-м із 29 ударів по воротах Луніна.
Як повідомлялося раніше в УНН, "Баварія" завоювала двадцятий Кубок Німеччини.