Лунін знову парирував пенальті у поєдинку іспанської Сегунди

Наш голкіпер відіграв повний поєдинок і блискуче відбив пенальті, але цього виявилося замало навіть для нічиєї.

Наразі, маючи в активі 44 пункти, астурійці йдуть 17-ми у турнірній таблиці.

Додамо, що цього сезону Лунін провів у складі "Вальядоліда" та "Ов’єдо" 18 зустрічей, в яких пропустив 16 м’ячів.

Для 21-річного українця відбитий пенальті у матчі з "Кадісом" став уже 12-м із 29 ударів по воротах Луніна.

Як повідомлялося раніше в УНН, "Баварія" завоювала двадцятий Кубок Німеччини.