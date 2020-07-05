"Баварія" завоювала двадцятий Кубок Німеччини

На 16-й хвилині розкішним ударом зі штрафного рахунок відкрив Давід Алаба. На 24-й хвилині Серж Гнабрі подвоїв перевагу своєї команди. На початку другого тайму Роберт Левандовскі забив третій м’яч і по суті зняв питання про переможця. Однак на 64-й хвилині Свен Бендер ударом головою після розіграшу кутового повернув інтригу. На 89-й хвилині Левандовскі оформив дубль. Кай Хаверц на останній хвилині доданого часу реалізував пенальті, який вже ні на що не впливав.

“Ми пишаємося тим, що нам вдалося зробити. Протягом останніх тижнів команда грала в сенсаційний футбол, настрій просто фантастичний. Приємно бачити, як команда вірить в свої сили. Ми просто дуже щасливі. Те, що команда робить зараз, це просто неймовірно. У другому таймі було кілька моментів, які в майбутньому ми повинні зробити краще. Але сьогодні ми всі просто відчуваємо радість від завоювання дубля. Тепер футболісти можуть пару днів відпочити, а потім ми почнемо готуватися до Ліги чемпіонів”, — сказав наставник переможців Ханс Флік.

Зазначимо, “Баварія” в 20-й раз за свою історію стала володарем кубка Німеччини і в 13-й раз взяла дубль (Кубок плюс чемпіонат Німеччини).