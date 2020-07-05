"Бавария" завоевала двадцатый Кубок Германии

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 22887 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 36268 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 107210 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 116395 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120384 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 156708 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118342 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 146035 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104693 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102929 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Бавария" завоевала двадцатый Кубок Германии

"Бавария" завоевала двадцатый Кубок Германии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. В финале Кубка Германии на "Олимпийском" стадионе в Берлине мюнхенская "Бавария" обыграла леверкузенский "Байер" со счетом 4:2, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Баварии".

На 16-й минуте роскошным ударом со штрафного счет открыл Давид Алаба. На 24-й минуте Серж Гнабри удвоил преимущество своей команды. В начале второго тайма Роберт Левандовски забил третий мяч и по сути снял вопрос о победителе. Однако на 64-й минуте Свен Бендер ударом головой после розыгрыша углового вернул интригу. На 89-й минуте Левандовски оформил дубль. Кай Хаверц на последней минуте добавленного времени реализовал пенальти, который уже ни на что не влиял.

“Мы гордимся тем, что нам удалось сделать. В течение последних недель команда играла в сенсационный футбол, настроение просто фантастический. Приятно видеть, как команда верит в свои силы. Мы просто очень счастливы. То, что команда делает сейчас, это просто невероятно. Во втором тайме было несколько моментов, которые в будущем мы должны сделать лучше. Но сегодня мы все просто чувствуем радость от завоевания дубля. Теперь футболисты могут пару дней отдохнуть, а потом мы начнем готовиться к Лиге чемпионов”, — сказал наставник победителей Ханс Флик.

Отметим, “Бавария” в 20-й раз в своей истории стала обладателем Кубка Германии и в 13-й раз приняла дубль (Кубок плюс чемпионат Германии).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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