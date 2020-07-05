"Бавария" завоевала двадцатый Кубок Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В финале Кубка Германии на "Олимпийском" стадионе в Берлине мюнхенская "Бавария" обыграла леверкузенский "Байер" со счетом 4:2, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Баварии".
На 16-й минуте роскошным ударом со штрафного счет открыл Давид Алаба. На 24-й минуте Серж Гнабри удвоил преимущество своей команды. В начале второго тайма Роберт Левандовски забил третий мяч и по сути снял вопрос о победителе. Однако на 64-й минуте Свен Бендер ударом головой после розыгрыша углового вернул интригу. На 89-й минуте Левандовски оформил дубль. Кай Хаверц на последней минуте добавленного времени реализовал пенальти, который уже ни на что не влиял.
“Мы гордимся тем, что нам удалось сделать. В течение последних недель команда играла в сенсационный футбол, настроение просто фантастический. Приятно видеть, как команда верит в свои силы. Мы просто очень счастливы. То, что команда делает сейчас, это просто невероятно. Во втором тайме было несколько моментов, которые в будущем мы должны сделать лучше. Но сегодня мы все просто чувствуем радость от завоевания дубля. Теперь футболисты могут пару дней отдохнуть, а потом мы начнем готовиться к Лиге чемпионов”, — сказал наставник победителей Ханс Флик.
Отметим, “Бавария” в 20-й раз в своей истории стала обладателем Кубка Германии и в 13-й раз приняла дубль (Кубок плюс чемпионат Германии).