лукашенко запретил белорусам, выехавшим за границу, выдавать паспорта

Детали

Граждан лишат возможности продлевать паспорта за рубежом.

Это следует из указа «О порядке выдачи документов и совершения действий», который опубликован на сайте Лукашенко.

Теперь дипломатические представительства режима перестанут продлевать и обменивать паспорта за пределами Беларуси.

Процедуру можно будет оформить только «в органах внутренних дел по месту последней регистрации», то есть только внутри страны.

Белорусские СМИ пишут, что граждане, выехавшие из Беларуси по политическим причинам, возвращаться в страну ради продления паспорта не станут.

Дополнительно

После масштабных протестов в августе 2020 года Беларусь покинули сотни тысяч людей. Большинство из них нашли убежище в соседних странах — Польше и Литве.

Оптимальный вариант действия при вступлении в силу нового указа — подавать на легализацию в стране пребывания.

Польша и Литва выдают проездные документы – так называемый паспорт иностранца – для белорусов, у которых истек срок действия паспорта или закончились страницы, но есть разрешение на постоянное проживание, временное пребывание или другие документы, которые дают право легально находиться в стране.

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