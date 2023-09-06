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лукашенко заборонив білорусам, які виїхали за кордон, видавати паспорти

лукашенко заборонив білорусам, які виїхали за кордон, видавати паспорти

Київ • УНН

 • 633193 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заборонив білорусам, які виїхали за кордон, продовжувати дію паспорту. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.

Деталі

Громадяни позбавлять можливості продовжувати паспорти за кордоном.

Це випливає з указу «Про порядок видачі документів та вчинення дій», який опубліковано на сайті Лукашенка.

Тепер дипломатичні представництва режиму перестануть продовжувати та обмінювати паспорти за межами Білорусі.

Процедуру можна буде оформити лише «в органах внутрішніх справ за місцем останньої реєстрації», тобто лише всередині країни.

Білоруські ЗМІ пишуть, що громадяни, які виїхали з Білорусі з політичних причин, повертатися в країну заради продовження паспорта не стануть.

Додатково

Після масштабних протестів у серпні 2020 року Білорусь залишили сотні тисяч людей. Більшість із них знайшла притулок у сусідніх країнах — Польщі та Литві.

Оптимальний варіант дії під час набуття чинності нового указу — подаватися на легалізацію в країні перебування.

Польща та Литва видають проїзні документи – так званий паспорт іноземця – для білорусів, у яких минув термін дії паспорта або закінчилися сторінки, але є дозвіл на постійне проживання, тимчасове перебування або інші документи, які дають право легально перебувати в країні.

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