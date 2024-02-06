лукашенко утвердил законом право военных применять огнестрельное оружие против граждан

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в уставы вооруженных сил страны, согласно которым военнослужащим разрешается применять против граждан "огнестрельное оружие, спецсредства, боевую и специальную технику при выполнении возложенных на них задач". Об этом пишет белорусская редакция Радио.Свобода, передает УНН.

Детали

Указ, регламентирующий изменения в воинские уставы Вооруженных сил Беларуси, уже появился на Национальном правовом портале.

Этот указ лукашенко подписал 1 февраля, а на сайте ведомства появился 3 февраля.

Журналисты сразу отметили, что в соответствии с Уставом отныне военным разрешено применять против граждан "огнестрельную, специальную, боевую и специальную технику при выполнении задач по назначению".

Военнослужащие... имеют право... применять и применять оружие с учетом сложившейся обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности нарушителя... О ранении немедленно сообщается соответствующему прокурору. или гибели гражданина в результате применения оружия военнослужащими, а также органом предварительного расследования. Военнослужащий не несет ответственности за вред, причиненный вследствие применения... оружия, если... использование или применение оружия осуществлялось в соответствии с требованиями общевойсковых уставов. , - говорится в новой редакции Устава внутренней службы.

В уставе также добавили, что потенциальное применение "физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники" и его последствия должны четко осознаваться лицом, против которого они будут применены, и военнослужащий должен оказать этому лицу медицинскую помощь после ранения.

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Дополнительно

Ранее лукашенко утвердил изменения в закон "Об органах государственной безопасности", 6 января документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Изменен пункт о применении оружия против женщин и людей с инвалидностью. Ранее применить оружие можно было только в случае вооруженного нападения. В новой редакции разрешено применять оружие против женщин, детей и инвалидов в "случаях их вооруженного сопротивления, вооруженного или группового нападения или других действий, угрожающих жизни или здоровью людей".

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Журналисты также отметили, что принятые поправки позволяют привлекать коллекторские службы к "контртеррористической деятельности". Инкассаторам можно доверить охрану объектов, сопровождение транспорта и обеспечение безопасности людей. Они смогут применять силу и оружие наравне с военизированной охраной.

Подписанные изменения вступили в силу 1 января 2024 года.