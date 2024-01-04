лукашенко подписал закон, который обеспечивает ему и его семье полную неприкосновенность

Белорусский диктатор александр лукашенко подписал закон, который гарантирует неприкосновенность с пожизненной охраной ушедшему в отставку президенту и его семье. Это отметила пресс-служба президента беларуси, пишет УНН.

Президент, прекративший исполнение своих полномочий, имеет неприкосновенность. Он не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий, а также в связи с этим задержан, иначе лишен личной свободы, подвергнут следственным и другим процессуальным действиям. Члены семьи президента, прекратившего исполнение своих полномочий, также имеют неприкосновенность