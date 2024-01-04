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лукашенко подписал закон, который обеспечивает ему и его семье полную неприкосновенность

лукашенко подписал закон, который обеспечивает ему и его семье полную неприкосновенность

Киев • УНН

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лукашенко подписал закон, предоставляющий неприкосновенность и безопасность жизни бывшим президентам и их семьям, а также государственную охрану и финансовые льготы.

Белорусский диктатор александр лукашенко подписал закон, который гарантирует неприкосновенность с пожизненной охраной ушедшему в отставку президенту и его семье. Это отметила пресс-служба президента беларуси, пишет УНН.

Президент, прекративший исполнение своих полномочий, имеет неприкосновенность. Он не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий, а также в связи с этим задержан, иначе лишен личной свободы, подвергнут следственным и другим процессуальным действиям. Члены семьи президента, прекратившего исполнение своих полномочий, также имеют неприкосновенность 

- говорится в статье 39 обновленного закона "О президенте республики Беларусь".

Детали

Неприкосновенность также распространяется на занимаемые семьей экс-президента жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, архивы, другое имущество, документы, багаж и на их переписку.

Кроме этого президенту, который прекратил исполнение своих полномочий, пожизненно предоставляется государственная охрана и право на ежемесячное денежное вознаграждение в размере 100 процентов заработной платы действующего президента. После смерти бывшего президента, каждому из членов его семьи пожизненно назначается идентичное денежное содержание.

В законе еще говорится о том, что экс-президент имеет право бесплатно получить для постоянного проживания недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности.

А также уточняются требования к кандидату в президенты и закрепляется компетенция президента вносить предложения по направлению военнослужащих за пределы беларуси для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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