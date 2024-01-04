лукашенко підписав закон, який забезпечує йому та його родині повну недоторканість

Білоруський диктатор олександр лукашенко підписав закон, який гарантує недоторканість з довічною охороною президенту, що пішов у відставку та його родині. Це зазначила пресслужба президента білорусі, пише УНН.

Президент, який припинив виконання своїх повноважень, має недоторканність. Він не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку із здійсненням ним президентських повноважень, а також у зв'язку з цим затриманий, інакше позбавлений особистої свободи, підданий слідчим та іншим процесуальним діям. Члени сім'ї президента, який припинив виконання своїх повноважень, також мають недоторканність - йдеться у статті 39 оновленого закону «Про президента республіки білорусь».

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Недоторканість також поширюється на займані родиною експрезидента житлові та службові приміщення, транспортні засоби, засоби зв'язку, архіви, інше майно, документи, багаж та на їх листування.

Окрім цього президенту, який припинив виконання своїх повноважень, довічно надається державна охорона та право на щомісячну грошову винагороду у розмірі 100 відсотків заробітної плати чинного президента. Після смерті колишнього президента, кожному з членів його сім'ї довічно призначається ідентичне грошове утримання.

У законі ще йдеться про те, що експрезидент має право безкоштовно отримати для постійного проживання нерухоме майно, що перебуває у державній власності.

А також уточняються вимоги до кандидата у президенти та закріплюється компетенція президента вносити пропозиції щодо спрямування військовослужбовців за межі білорусі для участі у забезпеченні колективної безпеки та діяльності з підтримки міжнародного миру та безпеки.

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