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Актуальне
лукашенко законодавчо дозволив своїм військовим застосовувати вогнепальну зброю проти громадян

лукашенко законодавчо дозволив своїм військовим застосовувати вогнепальну зброю проти громадян

Київ • УНН

 • 112790 перегляди

Військові в Білорусі тепер мають право використовувати вогнепальну зброю і техніку проти громадян, які виконують свої завдання, відповідно до зміненого статуту, підписаного президентом Олександром Лукашенком.

Авторитарний лідер Білорусі Олександр лукашенко вніс зміни до статутів збройних сил країни, згідно з якими військовослужбовцям дозволяється застосовувати проти громадян "вогнепальну зброю, спецзасоби, бойову і спеціальну техніку при виконанні покладених на них завдань". Про це пише білоруська редакція Радіо.Свобода, передає УНН.

Деталі

Указ, яким регламентує зміни до військових статутів Збройних сил Білорусі, вже з'явився на Національному правовому порталі.

Цей указ лукашенко  підписав 1 лютого, а на сайті відомства з’явився 3 лютого.

Журналісти одразу відзначили, що відповідно до Статуту віднині військовим дозволено застосовувати проти громадян "вогнепальну, спеціальну, бойову та спеціальну техніку при виконанні завдань за призначенням".

Військовослужбовці... мають право... застосовувати та застосовувати зброю з урахуванням обстановки, що склалася, характеру злочину, адміністративного правопорушення та особи порушника... Про поранення негайно повідомляється відповідний прокурор. або загибель громадянина внаслідок застосування зброї військовослужбовцями, а також органом попереднього розслідування. Військовослужбовець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок застосування... зброї, якщо... використання або застосування зброї здійснювалося відповідно до вимог загальновійськових статутів. 

, - йдеться в новій редакції Статут внутрішньої служби.

У статуті також додали, що потенційне застосування "фізичної сили, спеціальних засобів, бойової та спеціальної техніки" та його наслідки повинні чітко усвідомлюватися особою, проти якої вони будуть застосовані, і військовослужбовець повинен надати цій особі медичну допомогу після поранення.

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Додатково

Раніше лукашенко затвердив зміни до закону "Про органи державної безпеки", 6 січня документ опубліковано на Національному правовому інтернет-порталі.

Змінено пункт про застосування зброї проти жінок та людей з інвалідністю. Раніше застосувати зброю можна було лише у разі збройного нападу. У новій редакції дозволено застосовувати зброю проти жінок, дітей та інвалідів у "випадках їх збройного опору, збройного чи групового нападу чи інших дій, що загрожують життю чи здоров'ю людей".

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Журналісти також відзначили, що прийняті поправки дозволяють залучати колекторські служби до "контртерористичної діяльності". Інкасаторам можна довірити охорону об'єктів, супровід транспорту та гарантування безпеки людей. Вони зможуть застосовувати силу та зброю нарівні з воєнізованою охороною.

Підписані зміни набули чинності 1 січня 2024 року.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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