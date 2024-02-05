білоруському підполковнику, який не підтримав війну рф проти України, загрожує до 20 років ув'язнення
Київ • УНН
У білорусі судитимуть підполковника Антона Черемних за "державну зраду". Йому загрожує від 10 до 20 років ув'язнення. Раніше підполковник не підтримав війну рф проти України.
білорусь судитиме свого підполковника Антона Черамних за "державну зраду". Обставини справи невідомі. Про це повідомляє Правозахисний центр "Вясна", передає УНН.
Деталі
Заступника начальника 310-ї артилерійської групи з ідеологічної роботи 120-ї окремої гвардійської механізованої бригади гвардії підполковника Антона Черамних судитимуть у Мінському міському суді згідно з обвинуваченням у "державній зраді" та "розпалювання іншої соціальної ворожнечі".
Судовий процес розпочнеться 15 лютого, а самому підполковнику загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.
Справа Антона Черамниха буде розглядатися в закритому режимі. Обставини справи залишаються невідомими.
Додамо
Раніше підполковник не підтримав війну рф проти України.
рф наразі не має в білорусі достатніх сил для вторгнення в Україну - Демченко01.02.24, 12:25 • 41259 переглядiв