белорусскому подполковнику, который не поддержал войну рф против Украины, грозит до 20 лет заключения

беларусь будет судить своего подполковника Антона Черамных за "государственную измену". Обстоятельства дела остаются неизвестными. Об этом сообщает Правозащитный центр "Вясна", передает УНН.

Детали

Заместителя начальника 310-й артиллерийской группы по идеологической работе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии подполковника Антона Черамных будут судить в Минском городском суде по обвинению в "государственной измене" и "разжигании иной социальной вражды".

Судебный процесс начнется 15 февраля, а самому подполковнику грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Дело Антона Черамниха будет рассматриваться в закрытом режиме. Обстоятельства дела остаются неизвестными.

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