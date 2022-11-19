Лукашенко прокомментировал выход McDonald's с рынка Беларуси: кто такое ест, я не знаю...

Детали

Самопровозглашенный лидер Беларуси призвал сограждан питаться своими продуктами и "не бросаться на заморское".

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"Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, "Макдональдс" уходит. Я думаю: слава тебе Господи, что хоть идет! Но только место "Макдональдса", где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы", – заявил Лукашенко.

Он призвал белорусов самим производить то, что когда-то производила сеть McDonald's и что это будет лучше.

"У нас что, булочку пополам не могут разрезать и засунуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это употребляет, не знаю", - добавил он.

Сеть ресторанов McDonald’s в Беларуси в течение нескольких недель перейдет на российский бренд "Вкусно и точка".

Напомним

16 мая McDonald's объявил об окончательном выходе из россии. В июне новая сеть ресторанов быстрого питания, которая придет на смену McDonald's, в России определилась с новым названием. Теперь бургеры россиянам издает компания — “Вкусно и точка”.