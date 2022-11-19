Лукашенко прокомментировал выход McDonald's с рынка Беларуси: кто такое ест, я не знаю...
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал выход из страны сети McDonald's. Он заявил, что его страна обойдется без "заморского" и не понимает тех, кто посещает такие рестораны.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусское издание "Пул первого".
Детали
Самопровозглашенный лидер Беларуси призвал сограждан питаться своими продуктами и "не бросаться на заморское".
Цитата
"Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, "Макдональдс" уходит. Я думаю: слава тебе Господи, что хоть идет! Но только место "Макдональдса", где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы", – заявил Лукашенко.
Он призвал белорусов самим производить то, что когда-то производила сеть McDonald's и что это будет лучше.
"У нас что, булочку пополам не могут разрезать и засунуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это употребляет, не знаю", - добавил он.
Сеть ресторанов McDonald’s в Беларуси в течение нескольких недель перейдет на российский бренд "Вкусно и точка".
Напомним
16 мая McDonald's объявил об окончательном выходе из россии. В июне новая сеть ресторанов быстрого питания, которая придет на смену McDonald's, в России определилась с новым названием. Теперь бургеры россиянам издает компания — “Вкусно и точка”.