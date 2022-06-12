McDonald's по-російськи: у рф визначилися з новою назвою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Нова мережа ресторанів швидкого харчування, яка прийде на зміну McDonald's, у росії визначилася з новою назвою, повідомили у неділю росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, тепер заклади мережі будуть називатися «Вкусно и точка». Про це повідомив гендиректор російської компанії Олег Пароєв.
Сьогодні відкриються 15 перших ресторанів.
Завтра – 50, а до кінця червня – близько 200.
Доповнення
Нова мережа ресторанів швидкого харчування, яка прийде на зміну McDonald's, обрала новий логотип. Його вже висміяли у мережі.
Контекст
16 травня McDonald's оголосив про остаточний вихід з росії. Компанія вирішила продати свій російський бізнес, що робить її одною з великих західних корпорацій, яка залишили росію після того, як у лютому вона вторглася до України.