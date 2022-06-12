McDonald's по-російськи: у рф визначилися з новою назвою

Деталі

Як зазначається, тепер заклади мережі будуть називатися «Вкусно и точка». Про це повідомив гендиректор російської компанії Олег Пароєв.

Сьогодні відкриються 15 перших ресторанів.

Завтра – 50, а до кінця червня – близько 200.

Доповнення

Нова мережа ресторанів швидкого харчування, яка прийде на зміну McDonald's, обрала новий логотип. Його вже висміяли у мережі.

Контекст

16 травня McDonald's оголосив про остаточний вихід з росії. Компанія вирішила продати свій російський бізнес, що робить її одною з великих західних корпорацій, яка залишили росію після того, як у лютому вона вторглася до України.