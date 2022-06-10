McDonald's по-російськи: у соцмережах висміяли новий логотип ресторанів

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46561 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 94709 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 131515 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 182833 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 179107 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 175266 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 150992 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116445 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109334 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 314885 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 24989 перегляди

У Дії тимчасово призупинено подання декларацій: чому

1 квітня, 17:34 • 22517 перегляди

Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

1 квітня, 18:11 • 14151 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 20537 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 19629 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 189789 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 314885 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 574827 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 517927 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 717934 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 53010 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 94324 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121866 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144770 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 158228 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

McDonald's по-російськи: у соцмережах висміяли новий логотип ресторанів

McDonald's по-російськи: у соцмережах висміяли новий логотип ресторанів

Київ • УНН

 • 444076 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Нова мережа ресторанів швидкого харчування, яка прийде на зміну McDonald's, обрала новий логотип. В компанії заявили, що на ньому будуть зображені коло і дві крапочки, що символізують бургер та картоплю-фрі відповідно. Користувачі соцмереж висміяли в соцмережах та розібрали на меми, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє російське видання "Известия", логотип розташований на зеленому фоні, що символізує якість продукції та обслуговування, до якого звикли гості. Наразі мережа запускає нову рекламну кампанію, де використовуватимуть цей логотип.

Нову назву для "російського McDonald's" так і не затвердили. Робота в цьому напрямку ще йде, у фокусі увага вісім імен, які зареєстровані в Роспатенті, включаючи "Той самий" та "Вільна каса".

Більше того, зареєстровані такі назви: "Це він", "Точно він" та "Компас". Із назв страв просто приберуть приставку "мак", а меню залишиться незмінним.

Нагадаємо

Компанія McDonald's оголосила про остаточний вихід з росії, подальша робота "не відповідає цінностям" фірми.

McDonald’s подав заявки на реєстрацію брендів до Роспатенту. При цьому, за даними джерела, вибір йде з п’яти назв. П’ятим може бути написане латинськими літерами поєднання Mс. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуНовини з соцмереж
Bitcoin
$84,717.10
Золото
$3,157.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.58
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,879.16