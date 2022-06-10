McDonald's по-російськи: у соцмережах висміяли новий логотип ресторанів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Нова мережа ресторанів швидкого харчування, яка прийде на зміну McDonald's, обрала новий логотип. В компанії заявили, що на ньому будуть зображені коло і дві крапочки, що символізують бургер та картоплю-фрі відповідно. Користувачі соцмереж висміяли в соцмережах та розібрали на меми, передає УНН.
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Як повідомляє російське видання "Известия", логотип розташований на зеленому фоні, що символізує якість продукції та обслуговування, до якого звикли гості. Наразі мережа запускає нову рекламну кампанію, де використовуватимуть цей логотип.
Нову назву для "російського McDonald's" так і не затвердили. Робота в цьому напрямку ще йде, у фокусі увага вісім імен, які зареєстровані в Роспатенті, включаючи "Той самий" та "Вільна каса".
Більше того, зареєстровані такі назви: "Це він", "Точно він" та "Компас". Із назв страв просто приберуть приставку "мак", а меню залишиться незмінним.
Нагадаємо
Компанія McDonald's оголосила про остаточний вихід з росії, подальша робота "не відповідає цінностям" фірми.
McDonald’s подав заявки на реєстрацію брендів до Роспатенту. При цьому, за даними джерела, вибір йде з п’яти назв. П’ятим може бути написане латинськими літерами поєднання Mс.