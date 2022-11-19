Лукашенко прокоментував вихід McDonald's з ринку Білорусі: хто таке їсть, я незнаю...

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Самопроголошений лідер Білорусі закликав співгромадян харчуватися своїми продуктами та "не кидатися на заморське".

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"Це сьогодні актуально звучить у плані того, що дехто, особливо серед молоді, та й, напевно, середнього віку, а може, і старшого, стали ахати й охати: "Ах, "Макдональдс" іде. Я думаю: слава тобі Господи, що хоч іде! Але тільки місце "Макдональдса", де працюють наші люди, наші фахівці, де споживається наш товар, мають зайняти білоруси", - заявив Лукашенко.

Він закликав білорусів самим виробляти те, що колись виготовляла мережа McDonald's і що це буде краще.

"У нас що, булочку навпіл не можуть розрізати і засунути в ці дві половинки шматочок м'яса, картоплі і салату? Господи, хто це споживає, не знаю", - додав він.

Мережа ресторанів McDonald’s у Білорусі протягом декількох тижнів перейде на російський бренд "Вкусно и точка".

Нагадаємо

16 травня McDonald's оголосив про остаточний вихід з росії. У червні нова мережа ресторанів швидкого харчування, яка прийде на зміну McDonald's, у росії визначилася з новою назвою. Тепер бургери росіянам видає компанія — “Вкусно и точка”.