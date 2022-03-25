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Лукашенко назвал условие, при котором беларусь "втянется" в войну против Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. По словам смопровозглашенного президента беларуси, республику можно втянуть в войну против Украины "если против нас начнется агрессия". Лукашенко цитирует провластное агентство БелТА, пишет УНН.

Лукашенко назвал условие, при котором беларусь "втянется" в войну против Украины

Цитата

"Готовится общественное мнение, чтобы нас туда втянуть. А нас в войну можно втянуть только одним способом: если против начнется агрессия, если против нас начнут воевать», - цитирует БелТА лукашенко.

Детали

В то же время он указал, что "тысячу двадцать раз говорил о том, что нет у нас планов воевать в Украине".

"Но тема горячая. Белорусы на генетическом уровне не приемлют войну. И вот они за это сейчас начали цепляться. Мы должны красиво на это отвечать", - добавил он, общаясь с местными пропагандистами.

Ранее

Как писал УНН, по данным украинского Генштаба, продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил беларуси в российской агрессии против Украины. Вблизи украинской границы находятся до четырех батальонных тактических групп из состава вс беларуси.

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