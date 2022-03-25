Лукашенко назвав умову, за якої білорусь "втягнеться" у війну проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. За словами президента білорусі, республіку можна втягнути у війну проти України "якщо проти нас почнеться агресія". Лукашенка цитує провладне агентство БелТА, пише УНН.
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"Готується громадська думка, щоб нас туди втягнути. А нас у війну можна втягнути тільки одним способом: якщо проти почнеться агресія, якщо проти нас почнуть воювати", - цитує БелТА лукашенко.
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У той же час він вказав, що "тисячу двадцять разів говорив про те, що немає у нас планів воювати в Україні".
"Але тема гаряча. Білоруси на генетичному рівні не сприймають війну. І ось вони за це зараз почали чіплятися. Ми повинні красиво на це відповідати", - додав він, спілкуючись з місцевими пропагандистами.
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Як писав УНН, за даними українського Генштабу, продовжує зберігатися ймовірність участі окремих підрозділів Збройних сил білорусі в російській агресії проти України. Поблизу українського кордону знаходяться до чотирьох батальйонних тактичних груп зі складу ЗС білорусі.