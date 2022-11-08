Луганская область: Гайдай анонсировал успехи ВСУ на двух направлениях

Детали

Гайдай отметил, что термин "серая зона" в Луганской области почти нивелируется, потому что постоянно продолжается продвижение ВСУ.

"Для нас оно (продвижение – ред.) стремительное. Может, кто-то считает, что медленно. Но следует учитывать, что есть определенные особенности в Луганской области: российские оккупационные войска успели привезти туда огромное количество резервов, успели построить оборонительные сооружения, очень огромный участок заминировать, поэтому продвижение достаточно осторожное. (...) В ближайшее время можно будет увидеть очередные успехи на Сватовском и Кременском направлениях", – рассказал глава ОВА.

Напомним

Сергей Гайдай сообщал, что вблизи Сватового и Кременной россияне накопили большое количество личного состава.

8 ноября стало известно, что в Сватово украинские военные уничтожили вражеский склад с боеприпасами.