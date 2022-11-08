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Луганщина: Гайдай анонсував успіхи ЗСУ на двох напрямках

Луганщина: Гайдай анонсував успіхи ЗСУ на двох напрямках

Київ • УНН

 • 341248 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі одного з телеканалів анонсував найближчим часом успіхи українських військових на Сватівському та Кремінському напрямках, передає УНН

Деталі

Гайдай зазначив, що термін "сіра зона" на Луганщині майже нівелюється, тому що постійно триває просування ЗСУ.

"Для нас воно (просування – ред.) стрімке. Можливо, хтось вважає, що повільне. Але потрібно враховувати, що є певні особливості в Луганській області: російські окупаційні війська встигли привезти туди величезну кількість резервів, встигли побудувати оборонні споруди, дуже величезну ділянку замінувати, тому просування достатньо обережне. (...) Найближчим часом можна буде побачити чергові успіхи на Сватівському та Кремінському напрямках", – розповів голова ОВА.

Нагадаємо

Сергій Гайдай повідомляв, що поблизу Сватового і Кремінної росіяни накопичили велику кількість особового складу.

8 листопада стало відомо, що у Сватовому українські військові знищили ворожий склад з боєприпасами.

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