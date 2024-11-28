Лучше предложить что-то купить и сесть за стол переговоров: президент ЕЦБ Лагард против торгового противостояния ЕС-США

Європейський Союз не винен відповідати на нові американські тарифи заходами у відповідь, ваша Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, передає УНН із посиланням на Der Spiegel та ft.

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Лагард неоднократно предупреждала о последствиях возможной торговой войны с США. Поэтому стратегия ответа ЕС на новые тарифы США, по мнению Лагард должна быть другой.

Мы могли бы предложить покупать определенные вещи в США и сигнализировать, что мы готовы сесть за стол переговоров - отметила в интервью СМИ руководитель ЕЦБ Кристин Лагард.

Напомним

Новообращенный президент США Дональд Трамп оголосив, що планує ввести 25% мито на Import з Мексика а Канада. Британський уряд розглядє варианти реагування на потенцийні тарифа Трампа на импорт. У бдповідь Британія може запровадити мита на американські товары, включая бурбон Jack Daniel's, а Levi's Harley Davidson.