Луческу пообещал качественное выступление игроков "Динамо" в матче с "Барселоной"

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Луческу считает, что “Динамо” обладает качественными футболистами, и они это продемонстрируют в игре с именитым клубом.

“Неужели на игру против „Барселоны“ еще надо кого-то мотивировать? Я слышал вопрос о том, что в составе соперника не приехал тот или иной игрок. „Барселона“ является „Барселона“. Любой игрок, приехавший в Киев, качественный. В нашем составе нет футболистов, сумма отступных за которых составляет миллиарды, а они таких нет. У „Динамо“ хорошие и качественные игроки, завтра мы это увидим”, — начал коуч.

Потерю Пике и Агуэро Луческу не считает большой для “сине-гранатовых”.

“Это не существенно, поскольку отсутствие Пике компенсирует Гарсия, который так же хорошо играет. Это будущее „Барселоны“, ведь он намного моложе. Агуэро не очень много играл в последнее время, поэтому сказать, что его отсутствие — это проблема, не могу.

Тем более, что они имеют Депая, который на данный момент является ударной силой команды: и играет хорошо и забивает. Конечно, на всей команде сказалось отсутствие Месси. С его уходом коллектив что-то потерял в плане психологии. У нас также отсутствуют Попов и Беседин — очень важные игроки. Отсутствие одного или двух футболистов ничего не меняет в плане игры, играет команда „Динамо“ против команды „Барселона“. Уверен, мы проведем хороший матч”, — подчеркнул наставник.

Дополнение

Сейчас “Динамо” имеет только один пункт в квартете Е, а “Барселона” — три.