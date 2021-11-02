Луческу пообіцяв якісний виступ гравців "Динамо" у матчі з "Барселоною"

Цитата

Луческу вважає, що “Динамо” володіє якісних футболістів, і вони це продемонструють у грі з іменитим клубом.

“Невже на гру проти „Барселони“ ще треба когось мотивувати? Я чув питання про те, що у складі суперника не приїхав той чи інший гравець. „Барселона“ є „Барселона“. Будь-який гравець, який приїхав до Києва, якісний. У нашому складі немає футболістів, сума відступних за яких становить мільярди, а вони таких мають. У „Динамо“ гарні та якісні гравці, завтра ми це побачимо”, — розпочав коуч.

Втрату Піке та Агуеро Луческу не вважає великою для “синьо-гранатових”.

“Це не суттєво, оскільки відсутність Піке компенсує Гарсія, який так само добре грає. Це майбутнє „Барселони“, адже він набагато молодший. Агуеро не дуже багато грав останнім часом, тому сказати, що його відсутність — це проблема, не можу.

Тим більше, що вони мають Депая, який на даний момент є ударною силою команди: і грає добре, і забиває. Звичайно, на всій команді позначилася відсутність Мессі. З його відходом колектив щось втратив у плані психології. У нас також відсутні Попов та Бесєдін — дуже важливі гравці. Відсутність одного чи двох футболістів нічого не змінює у плані гри, грає команда „Динамо“ проти команди „Барселона“. Впевнений, ми проведемо хороший матч”, — підкреслив наставник.

Доповнення

Наразі “Динамо” має лише один пункт у квартеті Е, а “Барселона” — три.