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Лубинец отреагировал на недовольство некоторых общин переходом от УПЦ к ПЦУ

Лубинец отреагировал на недовольство некоторых общин переходом от УПЦ к ПЦУ

Киев • УНН

 • 2139944 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на недовольство частей общин переходом от Украинской Православной Церкви к ПЦУ, подчеркнув, что Украина – открыта и толерантна ко всем религиям, а права верующих – защищены законом. Об этом омбудсмен сообщает в Telegram, пишет УНН.

Детали

Дмитрий Лубинец отмечает, что в течение февраля - апреля 2023 года были посещены территориальные общины Ровенской, Хмельницкой, Херсонской, Житомирской, Винницкой и Львовской областей.

Существенных нарушений или конфликтных ситуаций не было зафиксировано. Как отмечает омбудсмен, волеизъявление членов общин в каждом случае было свободным и происходило прозрачно. За безопасность проведения мероприятий отвечала полиция.

Однако омбудсмен отмечает, что если часть общины не согласна с решением об изменении подчиненности, они имеют право создать новую религиозную общину и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем.

Лубинец отметил, что за время проведения мониторингов была заметна четкая тенденция в желании религиозных общин осуществить переход в конфессиональную принадлежность ПЦУ.

Также он отметил, что открыт к диалогу с представителями всех религий и конфессий. И, в случае нарушения прав, верующие могут обращаться к нему.

Дополнительно

Полномасштабное вторжение россии спровоцировало осуществление переходов религиозных общин в Православную Церковь Украины. Наиболее активным этот процесс был в апреле, мае и июне 2022 года, ведь за эти три месяца приходы ПЦУ пополнились 473-мя общинами.

Членство в религиозных общинах базируется на принципах свободного волеизъявления, а также на требованиях устава религиозной общины. 

Напомним

Комиссия Минкульта передала в пользование Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» 16 корпусов, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

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