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Лубінець відреагував на незадоволення деяких громад переходом від УПЦ до ПЦУ

Лубінець відреагував на незадоволення деяких громад переходом від УПЦ до ПЦУ

Київ • УНН

 • 2139945 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на незадоволення частин громад переходом від Української Православної Церкви до ПЦУ, наголосивши, що Україна – відкрита й толерантна до всіх релігій, а права вірян – захищені законом. Про це омбудсман повідомляє у Telegram, пише УНН.

Деталі

Дмитро Лубінець зазначає, що впродовж лютого - квітня 2023 року було відвідано територіальні громади Рівненської, Хмельницької, Херсонської, Житомирської, Вінницької та Львівської областей.

Істотних порушень чи конфліктних ситуацій не було зафіксовано. Як зазначає омбудсман, волевиявлення членів громад у кожному випадку було вільним та відбувалося прозоро. За безпеку проведення заходів відповідала поліція.

Проте омбудсман зазначає, якщо частина громади не погоджується з рішенням про зміну підлеглості, вони мають право створити нову релігійну громаду й укласти договір про порядок користування культовою будівлею і майном з їхнім власником.

Лубінець зауважив, що за час проведення моніторингів була помітна чітка тенденція в бажанні релігійних громад здійснити перехід до конфесійної належності ПЦУ.

Також він наголосив, що є відкритим до діалогу з представниками всіх релігій та конфесій. І, у разі порушення прав, віряни можуть звертатися до нього.

Додатково

Повномасштабне вторгнення росії спровокувало здійснення переходів релігійних громад до Православної Церкви України. Найбільш активним цей процес був у квітні, травні та червні 2022 року, адже за ці три місяці парафії ПЦУ поповнились 473-ма громадами.

Членство в релігійних громадах базується на принципах вільного волевиявлення, а також на вимогах статуту релігійної громади. 

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